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14:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

СК выясняет обстоятельства гибели на пожаре в Сарове Нижегородской области двух пенсионеров

По информации регионального СУ СК РФ, ЧП произошло в ночь на 30 ноября 2017 года в трехкомнатной квартире, расположенной на 4 этаже пятиэтажного дома.

На месте происшествия были обнаружены два трупа. Погибшие — пенсионерка и ее брат-инвалид. При осмотре тел повреждений криминального характера не обнаружено.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Точную причину смерти можно будет установить после проведения экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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