СК выясняет обстоятельства гибели на пожаре в Сарове Нижегородской области двух пенсионеров
По информации регионального СУ СК РФ, ЧП произошло в ночь на 30 ноября 2017 года в трехкомнатной квартире, расположенной на 4 этаже пятиэтажного дома.
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По информации регионального СУ СК РФ, ЧП произошло в ночь на 30 ноября 2017 года в трехкомнатной квартире, расположенной на 4 этаже пятиэтажного дома.
На месте происшествия были обнаружены два трупа. Погибшие — пенсионерка и ее
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Точную причину смерти можно будет установить после проведения экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.