Водитель хабаровского автобуса на буксире «втянул» коллегу в ДТП
В сцепку врезался легковой автомобиль.
В сцепку врезался легковой автомобиль.
В Хабаровске
Перед аварией одна маршрутка тянула другую на буксире в гараж: 43-летний водитель «Каунти» помогал своему коллеге, у которого произошла поломка. Двигаясь по Воронежской со стороны автовокзала, мужчина попытался свернуть налево, на Больничную улицу. Встречный «Эйрвэйв» он видел, но полагал, что успеет протянуть сцепку. Своего 30-летнего товарища он в буквальном смысле втащил в ДТП. Трос шофер «Хонды» не разглядел.
Автоинспекторы оперативно зарисовали схему ДТП и попросили участников освободить проезжую часть. Автомобилисты продолжили беседу с полицейскими в городской ГИБДД.
Водитель легковой машины за рулем с 2008 года. Подвоха он не ожидал: с его стороны все выглядело так, будто шофер второго автобуса увидел «Эйрвэйв» и не стал трогаться с места.
Виновником ДТП признают водителя «Каунти», который буксировал машину коллеги. При повороте налево он должен был уступить дорогу встречному автомобилю.
Полисы ОСАГО есть у всех участников аварии. «Хонду» автолюбитель купил всего месяц назад.