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12:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Водитель хабаровского автобуса на буксире «втянул» коллегу в ДТП

В сцепку врезался легковой автомобиль.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске из-за ошибки шофера автобуса оказались разбиты «Хендэ Каунти» и «Хонда Эйрвейв». ДТП случилось в пятницу на улице Воронежской, рядом с дорожной больницей, сообщает портал «Губерния».

Перед аварией одна маршрутка тянула другую на буксире в гараж: 43-летний водитель «Каунти» помогал своему коллеге, у которого произошла поломка. Двигаясь по Воронежской со стороны автовокзала, мужчина попытался свернуть налево, на Больничную улицу. Встречный «Эйрвэйв» он видел, но полагал, что успеет протянуть сцепку. Своего 30-летнего товарища он в буквальном смысле втащил в ДТП. Трос шофер «Хонды» не разглядел.

Автоинспекторы оперативно зарисовали схему ДТП и попросили участников освободить проезжую часть. Автомобилисты продолжили беседу с полицейскими в городской ГИБДД.

Водитель легковой машины за рулем с 2008 года. Подвоха он не ожидал: с его стороны все выглядело так, будто шофер второго автобуса увидел «Эйрвэйв» и не стал трогаться с места.

Виновником ДТП признают водителя «Каунти», который буксировал машину коллеги. При повороте налево он должен был уступить дорогу встречному автомобилю.

Полисы ОСАГО есть у всех участников аварии. «Хонду» автолюбитель купил всего месяц назад.

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