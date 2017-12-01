Пьяный искатель наркотиков убил новосибирца ударом шпаги, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.

Драка с применением холодного оружия произошла в одном из дворов Дзержинского района. 35-летний новосибирец в состоянии алкогольного искал закладки вместе со своими приятелями. В этот момент из подъезда вышел житель дома и сделал мужчине замечание.