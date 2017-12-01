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12:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пьяный искатель наркотиков убил новосибирца ударом шпаги

Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) направлено в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Пьяный искатель наркотиков убил новосибирца ударом шпаги, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.

Драка с применением холодного оружия произошла в одном из дворов Дзержинского района. 35-летний новосибирец в состоянии алкогольного искал закладки вместе со своими приятелями. В этот момент из подъезда вышел житель дома и сделал мужчине замечание.

Возникла ссора, в ходе конфликта обвиняемый взял рапиру и несколько раз ударил мужчину в грудь.

«Смерть мужчины наступила от причиненных телесных повреждений», — добавили прокуроры.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.

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