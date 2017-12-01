Пьяный искатель наркотиков убил новосибирца ударом шпаги
Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) направлено в суд, рассказали в
Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) направлено в суд, рассказали в
Пьяный искатель наркотиков убил новосибирца ударом шпаги, об этом сообщили в
Драка с применением холодного оружия произошла в одном из дворов Дзержинского района. 35-летний новосибирец в состоянии алкогольного искал закладки вместе со своими приятелями. В этот момент из подъезда вышел житель дома и сделал мужчине замечание.
Возникла ссора, в ходе конфликта обвиняемый взял рапиру и несколько раз ударил мужчину в грудь.
«Смерть мужчины наступила от причиненных телесных повреждений», — добавили прокуроры.
Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.