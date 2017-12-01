В Пермском крае фура сбила женщину на пешеходном переходе
Смертельное ДТП произошло на 64 километре федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург».
Смертельное ДТП произошло на 64 километре федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург».
В Кунгурском районе грузовик Iveco сбил насмерть женщину на федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург».
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, ДТП произошло вечером 30 ноября около 19.30 на 64-м километре дороги.
«Женщина переходила трассу по пешеходному переходу перед приближающейся фурой. Водитель грузовика с целью избежать наезда на пешехода выехал на полосу встречного движения. В свою очередь,