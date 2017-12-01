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12:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае фура сбила женщину на пешеходном переходе

Смертельное ДТП произошло на 64 километре федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург».

В Кунгурском районе грузовик Iveco сбил насмерть женщину на федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, ДТП произошло вечером 30 ноября около 19.30 на 64-м километре дороги.

«Женщина переходила трассу по пешеходному переходу перед приближающейся фурой. Водитель грузовика с целью избежать наезда на пешехода выехал на полосу встречного движения. В свою очередь, женщина-пешеход ускорилась и попала под длинномер. В результате ДТП женщина получила травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали подробности аварии в пожарной части № 139, которая дислоцируется в селе Кыласово.

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