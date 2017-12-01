В Волгоградской области ищут очевидцев ДТП с тремя погибшими
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области ищут свидетелей страшной аварии, произошедшей 12 сентября на трассе Волгоград —
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области ищут свидетелей страшной аварии, произошедшей 12 сентября на трассе Волгоград —
Напомним, авария произошла 12 сентября около 5:00 на 117-м километре ростовской трассы. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» с номерами Ростовской области и Chevrolet Lanos из Волгоградской.
В результате страшного удара двое пассажирок «Гранты», а также пассажир Chevrolet от полученных травм скончались на месте.
Следствие просит очевидцев данного ДТП, либо лиц, имеющих