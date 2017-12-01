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13:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ищут очевидцев ДТП с тремя погибшими

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области ищут свидетелей страшной аварии, произошедшей 12 сентября на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский.

Напомним, авария произошла 12 сентября около 5:00 на 117-м километре ростовской трассы. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» с номерами Ростовской области и Chevrolet Lanos из Волгоградской.

В результате страшного удара двое пассажирок «Гранты», а также пассажир Chevrolet от полученных травм скончались на месте.

Следствие просит очевидцев данного ДТП, либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 8, каб. 21 к старшему следователю по особо важным делам Купцовой Светлане Александровне, тел. 8 (8442) 30−44 -73.

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