В волгоградскую колонию не пропустили телефоны и наркотики
Оперативные сотрудники исправительной колонии № 26 в Красноармейском районе Волгограда изъяли более 170 запрещенных предметов и пакет с наркотиками.
Оперативные сотрудники исправительной колонии № 26 в Красноармейском районе Волгограда изъяли более 170 запрещенных предметов и пакет с наркотиками.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Все запрещенные предметы были спрятаны в порогах легковушки. По факту попытки провоза запрещенных веществ начата проверка. Вещество и телефоны переданы сотрудникам полиции. Водителю легковушки грозит штраф за попытку провоза запрещенных предметов. Кроме того, если экспертиза подтвердит, что вещество в пакете — наркотики, его привлекут к уголовной ответственности.