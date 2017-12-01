В волгоградскую колонию не пропустили телефоны и наркотики

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФСИН России по региону, в ходе досмотра легкового автомобиля на контрольно-пропускном пункте промышленной зоны, сотрудники колонии обнаружили и изъяли 46 сотовых телефонов, 47 сим-карт, три флэш-карты, пять mp3-плееров, две микросхемы мобильного телефона, 31 зарядное устройство, батарея для мобильного телефона, 17 наушников, 22 USB-шнура. Кроме того, оперативники обнаружили пакет с розовым веществом, предположительно — наркотиками.