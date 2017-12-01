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16:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В волгоградскую колонию не пропустили телефоны и наркотики

Оперативные сотрудники исправительной колонии № 26 в Красноармейском районе Волгограда изъяли более 170 запрещенных предметов и пакет с наркотиками.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФСИН России по региону, в ходе досмотра легкового автомобиля на контрольно-пропускном пункте промышленной зоны, сотрудники колонии обнаружили и изъяли 46 сотовых телефонов, 47 сим-карт, три флэш-карты, пять mp3-плееров, две микросхемы мобильного телефона, 31 зарядное устройство, батарея для мобильного телефона, 17 наушников, 22 USB-шнура. Кроме того, оперативники обнаружили пакет с розовым веществом, предположительно — наркотиками.

Все запрещенные предметы были спрятаны в порогах легковушки. По факту попытки провоза запрещенных веществ начата проверка. Вещество и телефоны переданы сотрудникам полиции. Водителю легковушки грозит штраф за попытку провоза запрещенных предметов. Кроме того, если экспертиза подтвердит, что вещество в пакете — наркотики, его привлекут к уголовной ответственности.

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