Укравшая деньги у воронежской пенсионерки почтальон уволена

— УФПС Воронежской области оказывает всё необходимое содействие следствию. Сотрудница уволена за грубое нарушение своих обязанностей. В случае установления вины бывшего работника по данному случаю, причинённый пенсионерке ущерб будет возмещён предприятием в полном размере, — пояснили в воронежском филиале «Почты России».
Сейчас руководство принимает меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы. Предстоит изучить профессиональные и деловые качества почтальонов. Это касается тех, кто работает с денежными средствами.
Напомним, сотрудница «Почты России» стала фигуранткой уголовного дела. Женщина украла у 72-летней жительницы Воронежа пенсию. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Пенсионерка сама обратилась в ведомство и пояснила, что является получателем досрочной страховой выплаты по старости за работу с тяжелыми условиями труда. Доставка ей производилась через отделение почтовой связи. Но за июль 2017 года страховую пенсию женщина не получала. Подпись в платёжном документе ей не принадлежит.
После экспертизы выяснилось, что сотрудница почты подделала подпись пенсионерки в поручении, а 13 тыс. рублей забрала себе. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Почтальону грозит до 2 лет лишения свободы.