Укравшая деньги у воронежской пенсионерки почтальон уволена

— УФПС Воронежской области оказывает всё необходимое содействие следствию. Сотрудница уволена за грубое нарушение своих обязанностей. В случае установления вины бывшего работника по данному случаю, причинённый пенсионерке ущерб будет возмещён предприятием в полном размере, — пояснили в воронежском филиале «Почты России».

Сейчас руководство принимает меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы. Предстоит изучить профессиональные и деловые качества почтальонов. Это касается тех, кто работает с денежными средствами.

Напомним, сотрудница «Почты России» стала фигуранткой уголовного дела. Женщина украла у 72-летней жительницы Воронежа пенсию. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Пенсионерка сама обратилась в ведомство и пояснила, что является получателем досрочной страховой выплаты по старости за работу с тяжелыми условиями труда. Доставка ей производилась через отделение почтовой связи. Но за июль 2017 года страховую пенсию женщина не получала. Подпись в платёжном документе ей не принадлежит.