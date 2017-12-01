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13:06 (мск), источник: Вести - Воронеж

Укравшая деньги у воронежской пенсионерки почтальон уволена

В Воронеже уволили почтальона, укравшую пенсию у пожилой женщины. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили Управлении федеральной почтовой связи Воронежской области в пятницу, 1 декабря.

— УФПС Воронежской области оказывает всё необходимое содействие следствию. Сотрудница уволена за грубое нарушение своих обязанностей. В случае установления вины бывшего работника по данному случаю, причинённый пенсионерке ущерб будет возмещён предприятием в полном размере, — пояснили в воронежском филиале «Почты России».

Сейчас руководство принимает меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы. Предстоит изучить профессиональные и деловые качества почтальонов. Это касается тех, кто работает с денежными средствами.

Напомним, сотрудница «Почты России» стала фигуранткой уголовного дела. Женщина украла у 72-летней жительницы Воронежа пенсию. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Пенсионерка сама обратилась в ведомство и пояснила, что является получателем досрочной страховой выплаты по старости за работу с тяжелыми условиями труда. Доставка ей производилась через отделение почтовой связи. Но за июль 2017 года страховую пенсию женщина не получала. Подпись в платёжном документе ей не принадлежит.

После экспертизы выяснилось, что сотрудница почты подделала подпись пенсионерки в поручении, а 13 тыс. рублей забрала себе. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Почтальону грозит до 2 лет лишения свободы.

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