Разьяренная овчарка бросалась на жителей садоводства в Иркутской области

Агрессивная овчарка бросалась на людей в одном из садоводств в Шелеховском районе Иркутской области. Сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы обезвредить собаку. Об этом сообщает ИА IkrutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне, 30 ноября, в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы садоводческого товарищества в Шелеховском районе, что по улицам бегает собака, которая бросается на людей.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции убедились, что разъяренный крупный пес действительно представляет серьезную опасность для жизни и здоровья окружающих людей. Овчарка не пропускала людей к домам и не позволяла из них выходить. Так, один из жителей, выйдя за дровами, несколько часов не мог вернуться в дом», — отметили в ведомстве.

Заметив полицейских, животное бросилось на них. В сложившейся ситуации стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие, чтобы нейтрализовать опасное животное.