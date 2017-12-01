В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали школу
В Екатеринбурге школу № 46 эвакуировали по причине пожара, написали пользователи соцсетей в паблике «Инцидент Екатеринбург».
В Екатеринбурге школу № 46 эвакуировали по причине пожара, написали пользователи соцсетей в паблике «Инцидент Екатеринбург».
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«В школе произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Помещение оказалось задымлено. Руководство приняло меры по обеспечению безопасности школьников и сотрудников учреждения и провело эвакуацию. Сейчас на месте работает дознаватель. Выясняются причины короткого замыкания», — рассказали в ведомстве.