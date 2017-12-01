В Омске возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли три человека

Ранее в Минздраве Омской области сообщили, что три человека погибли на месте аварии, еще пятеро на скорой помощи доставлены в местную больницу. В УМВД уточнили, что информация об аварии на мосту 60-летия ВЛКСМ поступила в 10.15 (07.15 мск). Предполагаемым виновником ДТП стал водитель Lada Priora, который, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус ПАЗ, сообщает УМВД по Омской области.