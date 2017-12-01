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12:34 (мск), источник: ИА Башинформ

Смертельное ДТП в Башкирии: большегруз смял легковой автомобиль

УФА, 1 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане днем 1 декабря произошла авария со смертельным исходом.

В группе «Дорожный патруль» сообщается, что в Мечетлинском районе на 131 километре дороги Кропачево — Месягутово — Ачит «МАЗ» столкнулся с автомобилем ВАЗ седьмой модели. Большегруз буквально раздавил отечественный автомобиль, вмял его в асфальт. По предварительным данным, водитель легковой машины не уступил дорогу грузовику.

В ДТП водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.

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