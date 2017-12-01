Смертельное ДТП в Башкирии: большегруз смял легковой автомобиль

В группе «Дорожный патруль» сообщается, что в Мечетлинском районе на 131 километре дороги Кропачево — Месягутово — Ачит «МАЗ» столкнулся с автомобилем ВАЗ седьмой модели. Большегруз буквально раздавил отечественный автомобиль, вмял его в асфальт. По предварительным данным, водитель легковой машины не уступил дорогу грузовику.