Жительница Уфы подозревается в убийстве брата
УФА, 1 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнюю жительницу Уфы по подозрению в убийстве.
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УФА, 1 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнюю жительницу Уфы по подозрению в убийстве.
В полицию днем 29 ноября поступило сообщение, что в одном из домов села Абзаново Архангельского района найдено тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением в области сердца.
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Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.