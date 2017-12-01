Жительница Уфы подозревается в убийстве брата

В полицию днем 29 ноября поступило сообщение, что в одном из домов села Абзаново Архангельского района найдено тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением в области сердца.

В пресс-службе следственного управления СКР по РБ сообщили, что в этот день в доме родственники устроили застолье с алкоголем. В результате ссоры на бытовой почве младшая сестра погибшего схватила нож и вонзила его в область сердца 40-летнего брата. От полученной травмы мужчина скончался на месте.