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12:43 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Нарвской в Калининграде «Пежо» сбил 54-летнего пешехода

В четверг, 30 ноября, в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. В 18:30 на улице Нарвской водитель «Пежо» сбил 54-летнего мужчину.

Авария произошла в момент, когда автомобилист поворачивал налево. Водитель сбил жителя города на пешеходном переходе. Пострадавший получил телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ещё одна авария произошла в 8:10 на Советском проспекте. Мужчина за рулём «Мерседеса» не соблюдал дистанцию и врезался в «Фольксваген». Машина покатилась вперёд и въехала в «Пежо». В результате 44-летний водитель последнего автомобиля получил телесные повреждения.

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