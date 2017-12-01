На улице Нарвской в Калининграде «Пежо» сбил 54-летнего пешехода
В четверг, 30 ноября, в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. В 18:30 на улице Нарвской водитель «Пежо» сбил 54-летнего мужчину.
В четверг, 30 ноября, в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. В 18:30 на улице Нарвской водитель «Пежо» сбил 54-летнего мужчину.
Авария произошла в момент, когда автомобилист поворачивал налево. Водитель сбил жителя города на пешеходном переходе. Пострадавший получил телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Ещё одна авария произошла в 8:10 на Советском проспекте. Мужчина за рулём «Мерседеса» не соблюдал дистанцию и врезался в «Фольксваген». Машина покатилась вперёд и въехала в «Пежо». В результате 44-летний водитель последнего автомобиля получил телесные повреждения.