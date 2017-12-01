Сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли контрабанду на окраине Чертково

«Пограничный наряд обнаружил злоумышленника в тот момент, когда ему перебросили с территории Украины нелегальный груз. При погрузке тюков с товаром в автомобиль нарушитель задержан, по предварительной оценке их сумма составила 500 000 руб. Транспортное средство и товар изъяты», — говорится в сообщении.