Сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли контрабанду на окраине Чертково
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли контрабанду на окраине Чертково. Об этом сообщили в
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли контрабанду на окраине Чертково. Об этом сообщили в
«Пограничный наряд обнаружил злоумышленника в тот момент, когда ему перебросили с территории Украины нелегальный груз. При погрузке тюков с товаром в автомобиль нарушитель задержан, по предварительной оценке их сумма составила 500 000 руб. Транспортное средство и товар изъяты», — говорится в сообщении.
Сейчас в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.