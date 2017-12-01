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13:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли контрабанду на окраине Чертково

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли контрабанду на окраине Чертково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пограничный наряд обнаружил злоумышленника в тот момент, когда ему перебросили с территории Украины нелегальный груз. При погрузке тюков с товаром в автомобиль нарушитель задержан, по предварительной оценке их сумма составила 500 000 руб. Транспортное средство и товар изъяты», — говорится в сообщении.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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