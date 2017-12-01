Ростовчанина осудили за незаконное хранение оружия и сбыт наркотиков

В сентябре 2017 года мужчина в своем доме сбыл знакомой шприц с ацетилированным опием за оказанную ей услугу. В конце лета 2017 года в районе ул. Толмачева он нашел охотничье ружье «ИжК», из которого изготовил обрез гладкоствольного охотничьего ружья, приобрел к нему два патрона отечественного производства и хранил весь боезапас у себя дома. В ходе обыска кроме оружия и боеприпасов полицейские нашли у мужчины наркотическое средство — маковую солому общим весом около 125 г, которую он незаконно хранил для личного употребления.