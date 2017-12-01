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16:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовчанина осудили за незаконное хранение оружия и сбыт наркотиков

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Его обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств, приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хранении наркотических средств без цели сбыта.

В сентябре 2017 года мужчина в своем доме сбыл знакомой шприц с ацетилированным опием за оказанную ей услугу. В конце лета 2017 года в районе ул. Толмачева он нашел охотничье ружье «ИжК», из которого изготовил обрез гладкоствольного охотничьего ружья, приобрел к нему два патрона отечественного производства и хранил весь боезапас у себя дома. В ходе обыска кроме оружия и боеприпасов полицейские нашли у мужчины наркотическое средство — маковую солому общим весом около 125 г, которую он незаконно хранил для личного употребления.

Суд приговорил подсудимого к четырем годам двум месяцам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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