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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец украл из гаража лодку с мотором и эхолот

26-летний ранее судимый житель Краснооктябрьского района задержан полицейскими за кражу из гаража.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 30 ноября в полицию позвонили сторожа одного из ГСК района. Они рассказали, что при обходе кооператива заметили мужчину, который вынес из бокса лодочный мотор, при этом дверь гаража не закрыл. На вопросы о том, какое отношение мужчина имеет к боксу и лодочному мотору, он ничего пояснить не смог. Сторожа заперли его в сторожке и вызвали полицию.

Стражи порядка установили личность воришки. Им оказался 26-летний ранее судимый гражданин. Несколько дней назад он сорвал замок с гаража, выносил из него имущество, продавал, а деньги тратил на еду и продукты.

Хозяин гаража установил, что воришка похитил четыре колеса, резиновую лодку, электромотор, компрессор и эхолот. Сумма ущерба составила более 74 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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