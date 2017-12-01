Волгоградец украл из гаража лодку с мотором и эхолот
26-летний ранее судимый житель Краснооктябрьского района задержан полицейскими за кражу из гаража.
26-летний ранее судимый житель Краснооктябрьского района задержан полицейскими за кражу из гаража.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Стражи порядка установили личность воришки. Им оказался 26-летний ранее судимый гражданин. Несколько дней назад он сорвал замок с гаража, выносил из него имущество, продавал, а деньги тратил на еду и продукты.
Хозяин гаража установил, что воришка похитил четыре колеса, резиновую лодку, электромотор, компрессор и эхолот. Сумма ущерба составила более 74 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.