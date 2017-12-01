Волгоградец украл из гаража лодку с мотором и эхолот

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 30 ноября в полицию позвонили сторожа одного из ГСК района. Они рассказали, что при обходе кооператива заметили мужчину, который вынес из бокса лодочный мотор, при этом дверь гаража не закрыл. На вопросы о том, какое отношение мужчина имеет к боксу и лодочному мотору, он ничего пояснить не смог. Сторожа заперли его в сторожке и вызвали полицию.