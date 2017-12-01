Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Жлобине
Во время инцидента поезд едва начал движение, так что сход с рельсов для пассажиров прошел практически незаметно.
Во время инцидента поезд едва начал движение, так что сход с рельсов для пассажиров прошел практически незаметно.
МИНСК, 1 дек — Sputnik. Последний вагон поезда № 100 Минск — Запорожье сошел с рельсов на станции Жлобин, сообщили в
Инцидент произошел днем в четверг, 30 ноября. Поезд направлялся из Минска в Запорожье. Когда состав только отъехал от станции, последний, пятый, вагон, где находились десять человек, сошел с рельсов. Пассажиров перевели в соседний вагон, и поезд продолжил движение в сторону Гомеля, где к составу прицепили недостающий вагон.
Локомотив проехал буквально 15 метров и остановился под автомобильным мостом.
«Задержка поезда составила 50 минут, задержки в графике движения других поездов нет», — рассказали в
На пограничную станцию Тереховка локомотив прибыл по расписанию.
Возможной причиной ЧП мог стать ошибочный перевод стрелки.
Среди основных версий инцидента — неправильный перевод стрелки. Проверку по факту проводит Жлобинский РОСК.