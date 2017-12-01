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12:48 (мск), источник: Sputnik.by

Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Жлобине

Во время инцидента поезд едва начал движение, так что сход с рельсов для пассажиров прошел практически незаметно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Последний вагон поезда № 100 Минск — Запорожье сошел с рельсов на станции Жлобин, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД).

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Инцидент произошел днем в четверг, 30 ноября. Поезд направлялся из Минска в Запорожье. Когда состав только отъехал от станции, последний, пятый, вагон, где находились десять человек, сошел с рельсов. Пассажиров перевели в соседний вагон, и поезд продолжил движение в сторону Гомеля, где к составу прицепили недостающий вагон.

Локомотив проехал буквально 15 метров и остановился под автомобильным мостом.

«Задержка поезда составила 50 минут, задержки в графике движения других поездов нет», — рассказали в пресс-службе БЖД.

На пограничную станцию Тереховка локомотив прибыл по расписанию.

Возможной причиной ЧП мог стать ошибочный перевод стрелки.

Среди основных версий инцидента — неправильный перевод стрелки. Проверку по факту проводит Жлобинский РОСК.

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