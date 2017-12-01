Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Жлобине

Инцидент произошел днем в четверг, 30 ноября. Поезд направлялся из Минска в Запорожье. Когда состав только отъехал от станции, последний, пятый, вагон, где находились десять человек, сошел с рельсов. Пассажиров перевели в соседний вагон, и поезд продолжил движение в сторону Гомеля, где к составу прицепили недостающий вагон.