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13:25 (мск), источник: Интерфакс

Замминистра и экс-глава сельсовета в Башкирии уличены в мошенничестве при реализации программы сноса ветхого жилья

Уфа. 1 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Заместитель министра сельского хозяйства Башкирии и бывший председатель Кандринского сельсовета Туймазинского района стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при реализации программы сноса ветхого жилья, сообщила пресс-служба республиканского Следственного управления СКР.

По материалам, представленным республиканским УФСБ, возбуждено уголовное дело по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права граждан на жилое помещение) УК РФ.

По версии следствия, в 2011 году 38-летний депутат местного совета (ныне замминистра) узнал о включении определенных домов в программу сноса ветхого жилья в Туймазинском районе и склонил своего знакомого, главу Кандринского сельсовета, к совершению мошеннических действий в своих интересах, обещая «всяческие блага».

Глава сельсовета в течение 2011−2015 годов давал распоряжение своим подчиненным зарегистрировать 11 человек, включая своего соучастника-депутата, в списки на расселение, незаконно признав их дома ветхими. На самом деле эти граждане не имели права получить жилье по договору социального найма в домах муниципального жилого фонда, подпадающих под действие программы по сносу ветхого жилья.

В результате граждане в дальнейшем приватизировали незаконно полученное новое жилье, говорится в сообщении.

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