Замминистра и экс-глава сельсовета в Башкирии уличены в мошенничестве при реализации программы сноса ветхого жилья
Уфа. 1 декабря.
Уфа. 1 декабря.
По материалам, представленным республиканским УФСБ, возбуждено уголовное дело по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права граждан на жилое помещение) УК РФ.
По версии следствия, в 2011 году 38-летний депутат местного совета (ныне замминистра) узнал о включении определенных домов в программу сноса ветхого жилья в Туймазинском районе и склонил своего знакомого, главу Кандринского сельсовета, к совершению мошеннических действий в своих интересах, обещая «всяческие блага».
Глава сельсовета в течение 2011−2015 годов давал распоряжение своим подчиненным зарегистрировать 11 человек, включая своего
В результате граждане в дальнейшем приватизировали незаконно полученное новое жилье, говорится в сообщении.