Пропавшую маму четверых детей обнаружили в квартире в Минске

Мама четверых детей Наталья Бурдейко пропала в воскресенье. 26 ноября она отправилась в район Комаровского рынка, откуда, предположительно в 16:00, ушла в неизвестном направлении. Ее разыскивали сотрудники милиции, к которым подключились волонтеры ПСО «Ангел». Уже в четверг после обеда женщина нашлась.

— Наталью Бурдейко обнаружили в одной из квартир города Минска. Сейчас ее доставляют в РУВД для разбирательства. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, по поводу произошедшего проводится проверка, — сообщили в Минской области.