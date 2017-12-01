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12:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшую маму четверых детей обнаружили в квартире в Минске

По поводу произошедшего проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

Мама четверых детей Наталья Бурдейко пропала в воскресенье. 26 ноября она отправилась в район Комаровского рынка, откуда, предположительно в 16:00, ушла в неизвестном направлении. Ее разыскивали сотрудники милиции, к которым подключились волонтеры ПСО «Ангел». Уже в четверг после обеда женщина нашлась.

— Наталью Бурдейко обнаружили в одной из квартир города Минска. Сейчас ее доставляют в РУВД для разбирательства. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, по поводу произошедшего проводится проверка, — сообщили в Минской области.

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