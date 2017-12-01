В Петербурге раскрыто заказное убийство предпринимателя

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве предпринимателя на Товарищеском проспекте в Петербурге, сообщили в региональном ГУ МВД России.

По версии полиции, старший из задержанных получил заказ на убийство коммерсанта от его знакомого. Исполнитель привлек к совершению преступления двух своих знакомых. В первый раз они напали на предпринимателя 9 декабря 2016 года, избили его и отняли личные вещи.

По данным следствия, 25 мая 2017 года злоумышленники, в том числе организатор преступления, дождались коммерсанта у подъезда дома на Товарищеском проспекте. Они избили мужчину, а затем нанесли несколько ударов ножом. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где на следующий день скончался.