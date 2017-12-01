В Армавире в ДТП попала полицейская машина
В Армавире 30 ноября в аварию попала патрульная машина.
В Армавире 30 ноября в аварию попала патрульная машина.
ДТП случилось на перекрестке улиц Кирова и Тургенева около 12:00. По предварительным данным, группа немедленного реагирования ехала на вызов по улице Кирова с включенными спецсигналами. При повороте на Тургенева полицейская машина врезалась в ВАЗ-2115, ехавшим на зеленый свет, сообщили порталу Юга.ру в
Патрульный автомобиль от удара перевернулся, двое полицейских получили травмы. Другие участники аварии не пострадали.