В Армавире в ДТП попала полицейская машина

ДТП случилось на перекрестке улиц Кирова и Тургенева около 12:00. По предварительным данным, группа немедленного реагирования ехала на вызов по улице Кирова с включенными спецсигналами. При повороте на Тургенева полицейская машина врезалась в ВАЗ-2115, ехавшим на зеленый свет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.