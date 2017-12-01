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13:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский аэропорт повторно перенес рейсы в Стамбул и Ереван из-за тумана

Воронежский аэропорт повторно перенес вылет в Стамбул лайнера авиакомпании Turkish Airlines и самолета авиакомпании «Армения» в Ереван в пятницу, 1 декабря. Рейсы задержал из-за неблагоприятных метеоусловий в Воронеже.

Источник: Вести - Воронеж

Рейс в Стамбул сначала перенесли с 3.05 на 14.10, а потом на 15.00. В Ереван самолет должен был вылететь в 12.00, но его задержали до 14.00, а потом отложили еще на два часа.

Так же задержаны рейсы «РусЛайна» в Санкт-Петербург на 7.40 и «Аэрофлота» в Москву на 11.10. Ожидается, что погода улучшится, и самолеты смогут вылететь в Санкт-Петербург в 12.40, в Москву — в 16.40.

Многочисленные пассажиры отложенных рейсов ожидают вылета в помещениях аэропорта.

Также аэропорт «Воронеж» отменил рейсы «Аэрофлота» и S7 в Москву на 6.10 и 10.25.

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