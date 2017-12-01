Воронежский аэропорт повторно перенес рейсы в Стамбул и Ереван из-за тумана
Воронежский аэропорт повторно перенес вылет в Стамбул лайнера авиакомпании Turkish Airlines и самолета авиакомпании «Армения» в Ереван в пятницу, 1 декабря. Рейсы задержал
Воронежский аэропорт повторно перенес вылет в Стамбул лайнера авиакомпании Turkish Airlines и самолета авиакомпании «Армения» в Ереван в пятницу, 1 декабря. Рейсы задержал
Рейс в Стамбул сначала перенесли с 3.05 на 14.10, а потом на 15.00. В Ереван самолет должен был вылететь в 12.00, но его задержали до 14.00, а потом отложили еще на два часа.
Так же задержаны рейсы «РусЛайна» в
Многочисленные пассажиры отложенных рейсов ожидают вылета в помещениях аэропорта.
Также аэропорт «Воронеж» отменил рейсы «Аэрофлота» и S7 в Москву на 6.10 и 10.25.