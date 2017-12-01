В Тольятти задержали подозреваемого в ограблении помощника депутата

Возле жилого дома на бульваре Королева 23 августа уличный грабитель сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, потерпевшей по нему признана была помощник депутата думы Тольятти.