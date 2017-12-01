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13:40 (мск), источник: Volga News

В Тольятти задержали подозреваемого в ограблении помощника депутата

В Тольятти задержали мужчину, подозреваемого в ограблении помощника депутата.

Возле жилого дома на бульваре Королева 23 августа уличный грабитель сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, потерпевшей по нему признана была помощник депутата думы Тольятти.

В ноябре полицейские задержали подозреваемого — судимого за грабеж 33-летнего безработного мужчину. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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