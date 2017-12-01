В Зерноградском районе нашли павших животных с диагнозом «африканская чума свиней»
В Ростовской области обнаружен еще один район, в котором зарегистрирована африканская чума свиней. Об этом сообщает региональное Управление ветеринарии.
В Ростовской области обнаружен еще один район, в котором зарегистрирована африканская чума свиней. Об этом сообщает региональное Управление ветеринарии.
— Африканскую чуму диагностировали у двух трупов свиней, обнаруженных на несанкционированной свалке в одном километре от хутора Большая Таловая Зерноградского района, — рассказали в ведомстве. — Туши животных были зарыты в грунте на территории бывшего химсклада.
Сейчас там созвана спецкомиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. В настоящее время проверяют все поголовье.
— Уже известно, что место обнаружения трупов свиней признано инфицированным объектом, а не очагом АЧС, то есть не предполагает отчуждения свинопоголовья, — говорят в Управлении.
Напомним, неделей ранее АЧС диагностировали у свиней, найденных на свалке вблизи хутора Малая Сотня того же Зерноградского района. Там провели мониторинговые исследования всего поголовья свиней. Результат исследований был отрицательным.