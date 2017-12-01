В Зерноградском районе нашли павших животных с диагнозом «африканская чума свиней»

Источник: Комсомольская правда

— Африканскую чуму диагностировали у двух трупов свиней, обнаруженных на несанкционированной свалке в одном километре от хутора Большая Таловая Зерноградского района, — рассказали в ведомстве. — Туши животных были зарыты в грунте на территории бывшего химсклада.

Сейчас там созвана спецкомиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. В настоящее время проверяют все поголовье.

— Уже известно, что место обнаружения трупов свиней признано инфицированным объектом, а не очагом АЧС, то есть не предполагает отчуждения свинопоголовья, — говорят в Управлении.