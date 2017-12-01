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13:42 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В ДТП на Челябинском тракте пострадали три человека

Три человека пострадали сегодня утром в ДТП на Челябинском тракте.

На въезде в Екатеринбург автомобиль ВАЗ занесло, и машина врезалась в столб. За рулём находился 19-летний молодой человек, водительские права он получил в начале ноябре этого года.

Автомобилисту зажало ноги, вызволять его из покорёженной машины пришлось спасателям. Пассажиры также получили повреждения: у молодого человека перелом ключицы, у 16-летней девушки перелом бедра. Все трое госпитализированы.

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