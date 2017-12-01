В ДТП на Челябинском тракте пострадали три человека
Три человека пострадали сегодня утром в ДТП на Челябинском тракте.
Три человека пострадали сегодня утром в ДТП на Челябинском тракте.
На въезде в Екатеринбург автомобиль ВАЗ занесло, и машина врезалась в столб. За рулём находился 19-летний молодой человек, водительские права он получил в начале ноябре этого года.
Автомобилисту зажало ноги, вызволять его из покорёженной машины пришлось спасателям. Пассажиры также получили повреждения: у молодого человека перелом ключицы, у 16-летней девушки перелом бедра. Все трое госпитализированы.