В Петербурге от гололеда за сутки пострадал 41 человек
Снежное окончание осени не удержало на ногах некоторых петербуржцев. Смольный изучает географию их падений.
Снежное окончание осени не удержало на ногах некоторых петербуржцев. Смольный изучает географию их падений.
Как сообщили «Фонтанке» 1 декабря в комитете по благоустройству Северной столицы, по подсчетам медицинских учреждений, накануне за помощью обратились 42 человека. Один из них получил повреждение еще 29-го, при поездке в Финляндию, но попал в статистику вчерашнего дня.
Падали петербуржцы в разных местах и при разных обстоятельствах, уточняют в комитете. Скользили не только во дворах и на дорогах, но и рядом с торговыми центрами и предприятиями. Смольный проверяет каждый адрес, отмечая, что в некоторых случаях пострадавшие не могут назвать точное место.
На плохо прибранные улицы чиновники обращают внимание ведомств, ответственных за уборку на конкретной территории. От дорожных и
Ранее Смольный сообщил, что на борьбу с непогодой брошена тысячная армия дворников. Улицы убирают семьсот машин. Свои замечания к работе дорожников можно адресовать по телефону
Сегодня, 1 декабря, кроме обильного снегопада, в городе на Неве местами ожидается дождь.