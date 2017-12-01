В Петербурге от гололеда за сутки пострадал 41 человек

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» 1 декабря в комитете по благоустройству Северной столицы, по подсчетам медицинских учреждений, накануне за помощью обратились 42 человека. Один из них получил повреждение еще 29-го, при поездке в Финляндию, но попал в статистику вчерашнего дня.

Падали петербуржцы в разных местах и при разных обстоятельствах, уточняют в комитете. Скользили не только во дворах и на дорогах, но и рядом с торговыми центрами и предприятиями. Смольный проверяет каждый адрес, отмечая, что в некоторых случаях пострадавшие не могут назвать точное место.

На плохо прибранные улицы чиновники обращают внимание ведомств, ответственных за уборку на конкретной территории. От дорожных и садово-парковых предприятий требуют не только снова избавиться от снега и льда, но и предоставить фотографии «до» и «после».

Ранее Смольный сообщил, что на борьбу с непогодой брошена тысячная армия дворников. Улицы убирают семьсот машин. Свои замечания к работе дорожников можно адресовать по телефону 8 (812) 314−60−13 .