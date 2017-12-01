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13:35 (мск), источник: Sputnik.by

«Поезд уже приближался»: как спасали упавшую на пути метро женщину

Контактные рельсы метрополитена находятся под напряжением, поэтому спускаться туда запрещено.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Трое мужчин пришли на помощь упавшей на пути метрополитена женщины. Среди них было два сотрудника Вооруженных сил Беларуси, рассказали в информагентстве «Ваяр».

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Вечером 30 ноября на платформе станции Минского метрополитена «Площадь Победы» пятидесятивосьмилетняя женщина почувствовала недомогание и упала на рельсы. Ей на помощь пришли несколько находившихся рядом человек. Среди них у места ЧП оказались полковник Денис Федоров и подполковник Сергей Шохов.

«Я увидел, как молодой мужчина, который спрыгнул вниз, уже подхватил женщину, держит ее на руках и пытается поднять на платформу, но с такой высоты сделать один это не мог. Я вцепился в одежду женщины, перехватил под мышки и вытащил ее на платформу. Затем увидел, что к нам бегут сотрудники метрополитена, один из них по рации останавливал поезд, который уже приближался к станции», — рассказал Федоров.

Подполковник Сергей Шохов рассказал, что случившееся заняло не больше минуты. Пока два человека поднимали женщину на платформу, он сообщил дежурному по станции о необходимости остановить поезд.

«Я добежал до дежурной по станции и закричал: человек упал на рельсы! Дежурная и сотрудник метрополитена, который тут же отдал необходимые распоряжения, вместе бросились к месту происшествия», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин выразил благодарность участвовавшим в спасении женщины, но напомнил, что на контактных рельсах путей — высокое напряжение и спускаться туда запрещено.

«О человеке или любом предмете, оказавшемся на путях, надо непременно и срочно сообщить дежурному по станции», — напомнили в метрополитене.

В метрополитене призвали пассажиров метро быть внимательными на платформе и обращать внимание на людей, внешний вид которые вызывает подозрения в том, что они чувствуют недомогание.

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