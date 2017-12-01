Директор торгового дома в центре Ростова заплатит штраф в миллион рублей

По данным областной прокуратуры, к зданию примыкает участок, который принадлежит организации, однако для размещения на нем торговых объектов он не предназначен.

Кроме того, правоохранители доказали, что владелец в течение нескольких лет занижал кадастровую стоимость земли, что позволило ему уменьшить размер налогов. Теперь эту информацию должны проверить в налоговой службе.