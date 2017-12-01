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15:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Директор торгового дома в центре Ростова заплатит штраф в миллион рублей

Один миллион штрафа заплатит директор торгового дома в центре Ростова. Его обвиняют в нецелевом использовании земли.

По данным областной прокуратуры, к зданию примыкает участок, который принадлежит организации, однако для размещения на нем торговых объектов он не предназначен.

Кроме того, правоохранители доказали, что владелец в течение нескольких лет занижал кадастровую стоимость земли, что позволило ему уменьшить размер налогов. Теперь эту информацию должны проверить в налоговой службе.

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