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14:03 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры о конфискации денег и имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: РИА "Новости"

Арестованное имущество бывшего руководителя отдела «Т» главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД оценивается в 9 млрд рублей (154 млн долларов).

Помимо наличных денег (на общую сумму около 8 млрд руб.), это 13 квартир и 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля и золотой слиток весом в полкило.

Соответчиками по иску привлекли родственников и знакомых Захарченко, на которых оформлено арестованное имущество. Среди них отец и мать подсудимого, его сестра Ирина Разгонова, жена Анастасия Пестрикова, подруги Яна Саратовцева и Марина Семынина, а также подруга Пестриковой Лилия Горшкова.

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Никто из этих людей не мог приобрести на законные доходы то имущество, которое на них оформлено, считают прокуроры.

Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Тогда же при обыске у его сестры были обнаружены более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток.

В настоящее время Захарченко обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Еще по нескольким эпизодам взяточничества он проходит в качестве подозреваемого.

Полковник своей вины не признает. Иск генпрокуратуры о конфискации имущества он назвал «вероломным нарушением закона» и «беспределом».

«Надо всегда трудиться»

Полковник Захарченко, выступая в Никулинском суде в пятницу по видеосвязи, заявил, что подал в Мосгорсуд заявление о давлении на него со стороны следствия и сотрудников правоохранительных органов.

Ко мне приходили два сотрудника ФСБ и следователь, которые сказали, что если я не оговорю себя по уголовным делам, то они возьмут в заложники моего отца и сфабрикуют дело.
Дмитрий Захарченко

Эти же сотрудники, по словам полковника, «угрожали иском об обращении в доход государства имущества».

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По его словам, у обвинения нет доказательств того, что он имеет отношение к приобретению, регистрации или оформлению имущества и денег, которые генпрокуратура хочет конфисковать.

«Человеческие отношения? Какое это имеет отношение. Ну где написано, что я дал ей деньги?» — сказал Захарченко об одной из своих подруг, Анастасии Пестриковой. По версии прокуроров полковник дал ей деньги на покупку квартиры. «Пестрикова выбирала эту квартиру. Я не жил ни дня с Пестриковой», — сказал полковник.

Выступая в суде, Захарченко также заявил, что исполнял закон о противодействии коррупции и заполнял декларации о доходах и имуществе на жену и несовершеннолетних детей. «Список лиц расширительному толкованию не подлежит», — отметил он.

Надо всегда трудиться. Так меня воспитали, и это жизнь. Кто трудится, тот всего добьется, а кто ленится — нет.
Дмитрий Захарченко

Ранее, объясняя, откуда у него появились деньги и квартиры, Захарченко отмечал, что «в школе одни учатся на пятерки, а другие на тройки», хотя возможности у всех одинаковые.

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Обвинения в получении взятки, по которому его и задержали в сентябре прошлого года, Захарченко категорически отверг. «Какую взятку? У кого? За что? Нет никакой взятки. Я взятку никакую не брал», — заявил он.

Защита Захарченко, его семьи и подруг так и не смогла внятно объяснить происхождение денег и имущества. Так, сам полковник говорил, что деньги заработали его родители и сестра на сельском хозяйстве и стройках, а его отец, Владимир Захарченко утверждал, что это накопления. Еще одна версия — защиты — деньги подкинули. Один из адвокатов также предположил, что деньги заработал отец полковника на криптовалютах. Прокуроры свою версию происхождения 9 млрд руб так и не озвучили.

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