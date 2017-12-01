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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Колдунья-аферистка выманила у челябинки 2,5 млн рублей

Ведьму ищет полиция.

Источник: Комсомольская правда

Свою жертву гадалка нашла посреди одного магнитогорского магазина. Затеяла разговор и узнала, что у женщины тяжело болеет родственница. Предложила свои экстрасенсорные услуги.

Доверчивая дама несколько дней носила на обряды деньги и украшения. При этом ничего не сообщала близким. Недавно ведьма вместе с деньгами и роскошью пропала. Ущерб составил 2,5 млн руб.

— Завели дело за мошенничество. Подозреваемой грозит до десяти лет колонии. Будьте бдительны, если предлагают снять порчу или провести обряд. Предупредите родных и не доверяйте деньги незнакомцами, — рассказали в пресс-службе ГУ МДВ России по Челябинской области.

Приметы подозреваемой: рост 155−160 см, кожа смуглая, черные волосы ниже плеч, куртка серая с опушкой на капюшоне, брюки и сапоги темные.

Информацию о ней сообщайте по телефону (3519) 23−58−02 или 02.

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