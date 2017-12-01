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14:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае осудили члена банды грабителей банкоматов

Он и его сообщники действовали на территории трёх регионов и украли более 40 миллионов рублей.

Одному из участников банды грабителей банкоматов вынесли приговор в Пермском крае. За четыре года преступники украли в общей сложности более 40 миллионов рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, приговор 35-летнему жителю Екатеринбурга вынесли в Соликамске. Его признали виновным в совершении 20 преступлений. Сотрудники главка выяснили, что обвиняемый входил в состав организованной группы, которая действовала на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Несколько лет, с 2012 по 2016 годы, злоумышленники проникали в торговые помещения и отделения банков, где взламывали банкоматы, в том числе путём подрыва. Затем похищали деньги. В общей сложности им удалось украсть более 40 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Его подельники уже отбывают наказание. Также суд обязал их возместить ущерб четырём банкам. Вернуть всю украденную сумму.

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