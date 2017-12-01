В Пермском крае осудили члена банды грабителей банкоматов

Одному из участников банды грабителей банкоматов вынесли приговор в Пермском крае. За четыре года преступники украли в общей сложности более 40 миллионов рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, приговор 35-летнему жителю Екатеринбурга вынесли в Соликамске. Его признали виновным в совершении 20 преступлений. Сотрудники главка выяснили, что обвиняемый входил в состав организованной группы, которая действовала на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Несколько лет, с 2012 по 2016 годы, злоумышленники проникали в торговые помещения и отделения банков, где взламывали банкоматы, в том числе путём подрыва. Затем похищали деньги. В общей сложности им удалось украсть более 40 млн рублей.