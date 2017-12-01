Мошенников «Кайзера» отправили в тюрьму за потемкинские дома

В Ленинском суде Перми завершился процесс над руководителями строительной компании «Кайзер», обвиняемых в мошенничестве в особо крупных размерах. Оба бизнесмена были признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.