В Омске Mercedes сбил двух человек на переходе

Автомобиль Mercedes С180 ехал от бульвара Архитекторов в сторону улицы Туполева и по неизвестной причине наехал на пешеходов, которые шли по нерегулируемому переходу.

В результате 60-летний мужчина и 59-летняя женщина были госпитализированы, сообщила пресс-служба омской полиции. По словам очевидца, «люди все в крови, но смогли подняться».