В Омске Mercedes сбил двух человек на переходе
Сегодня, около 11:20 в Госавтоинспекцию сообщили об аварии на улице Степанца, которая произошла в районе дома № 3 на пешеходном переходе.
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Сегодня, около 11:20 в Госавтоинспекцию сообщили об аварии на улице Степанца, которая произошла в районе дома № 3 на пешеходном переходе.
Автомобиль Mercedes С180 ехал от бульвара Архитекторов в сторону улицы Туполева и по неизвестной причине наехал на пешеходов, которые шли по нерегулируемому переходу.
В результате 60-летний мужчина и 59-летняя женщина были госпитализированы, сообщила
За рулем иномарки же находился 27-летний молодой человек без признаков опьянения. По факту случившегося назначена проверка.