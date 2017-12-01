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14:25 (мск), источник: "Российская газета"

В Казани в акватории Волги обнаружили два нефтяных пятна

В акватории реки Волги в столице Татарстана обнаружены масляные пятна больших размеров.

По информации ГУ МЧС по региону, сообщение об этом поступило в экстренные службы около половины десятого утра. Прибывшие на место спасательные группы обработали загрязненные территории специальным сорбентом для ликвидации пятен.

Как пояснили в министерстве экологии и природных ресурсов республики, нефтесодержащие пятна были обнаружены у лодочной станции «Водник» на улице Портовой.

Специалисты лаборатории ведомства произвели отбор воды выше и ниже по течению от места ЧП. Угрозы попадания нефтепродуктов в водозаборы, обеспечивающих Казань, нет.

В центральном территориальном управлении Минэкологии РТ по данному факту возбуждено административное дело.

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