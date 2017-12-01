В Казани в акватории Волги обнаружили два нефтяных пятна
В акватории реки Волги в столице Татарстана обнаружены масляные пятна больших размеров.
В акватории реки Волги в столице Татарстана обнаружены масляные пятна больших размеров.
По информации ГУ МЧС по региону, сообщение об этом поступило в экстренные службы около половины десятого утра. Прибывшие на место спасательные группы обработали загрязненные территории специальным сорбентом для ликвидации пятен.
Как пояснили в министерстве экологии и природных ресурсов республики, нефтесодержащие пятна были обнаружены у лодочной станции «Водник» на улице Портовой.
Специалисты лаборатории ведомства произвели отбор воды выше и ниже по течению от места ЧП. Угрозы попадания нефтепродуктов в водозаборы, обеспечивающих Казань, нет.
В центральном территориальном управлении Минэкологии РТ по данному факту возбуждено административное дело.