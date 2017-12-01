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14:22 (мск), источник: Новый Калининград

Половина жителей Черняховска остались без света из-за аварии на подстанции

Аварийное отключение обещают устранить в течение часа.

Источник: Reuters

В пятницу днем из-за аварии на подстанции в Черняховске без электроэнергии остались 15 тысяч потребителей. Об этом сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» начальник пресс-службы «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова.

Она отметила, что произошла авария на подстанции. В настоящее время над устранением её последствий работают бригады энергокомпании, они занимаются переподключением потребителей. «В пиковый момент без электроэнергии было 15 тысяч потребителей. В настоящий момент остается 6 тысяч», — отметила Анастасия Вольнова. По её словам, устранить последствия аварии планируется в течение часа.

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