Половина жителей Черняховска остались без света из-за аварии на подстанции
Аварийное отключение обещают устранить в течение часа.
Аварийное отключение обещают устранить в течение часа.
В пятницу днем
Она отметила, что произошла авария на подстанции. В настоящее время над устранением её последствий работают бригады энергокомпании, они занимаются переподключением потребителей. «В пиковый момент без электроэнергии было 15 тысяч потребителей. В настоящий момент остается 6 тысяч», — отметила Анастасия Вольнова. По её словам, устранить последствия аварии планируется в течение часа.