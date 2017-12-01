Водитель BMW, протаранивший пять авто в Иркутске, был пьяным

26-летний водитель BMW, который устроил погоню с полицейскими и протаранивший пять автомобилей в Иркутске, в момент аварии был пьяным. В настоящее время ОГИБДД возбуждено административное производство по нескольким статьям КоАП РФ, в числе которых «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», «Оставление места ДТП», «Невыполнение требования знака “Въезд запрещен”», «Невыполнение законного требования об остановке транспортного средства», «Управление транспортным средством, на передних стеклах которого нанесена тонировочная пленка» и «Управление транспортным средством будучи не вписанным в полис ОСАГО». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас мужчина находится в спецприемнике МУ МВД России «Иркутское». Автомобиль поместили на специализированную стоянку для задержанного транспорта. Кроме этого, административную ответственность понесет и собственник автомобиля, который передал транспортное средство водителю, находящемуся в состоянии опьянения.

«По сведениям ГИБДД, задержанный жителем Шелехова привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере дорожной безопасности 89 раз, из них только в этом году 23. Так месяц назад, управляя Honda Accord, он превысил установленную скорость движения на 80 км/ч. Дважды, в сентябре и октябре этого года, он задерживался за управление транспортным средством в состоянии опьянения. По одному из материалов вступило в силу решение суда о лишении его прав на управление автомобилем», — отметили в ведомстве.