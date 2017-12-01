Водитель BMW, протаранивший пять авто в Иркутске, был пьяным
Молодого человека привлекут к административной ответственности по нескольким статьям.
Молодого человека привлекут к административной ответственности по нескольким статьям.
26-летний водитель BMW, который устроил погоню с полицейскими и протаранивший пять автомобилей в Иркутске, в момент аварии был пьяным. В настоящее время ОГИБДД возбуждено административное производство по нескольким статьям КоАП РФ, в числе которых «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», «Оставление места ДТП», «Невыполнение требования знака “Въезд запрещен”», «Невыполнение законного требования об остановке транспортного средства», «Управление транспортным средством, на передних стеклах которого нанесена тонировочная пленка» и «Управление транспортным средством будучи не вписанным в полис ОСАГО». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Сейчас мужчина находится в спецприемнике МУ МВД России «Иркутское». Автомобиль поместили на специализированную стоянку для задержанного транспорта. Кроме этого, административную ответственность понесет и собственник автомобиля, который передал транспортное средство водителю, находящемуся в состоянии опьянения.
«По сведениям ГИБДД, задержанный жителем Шелехова привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере дорожной безопасности 89 раз, из них только в этом году 23. Так месяц назад, управляя Honda Accord, он превысил установленную скорость движения на 80 км/ч. Дважды, в сентябре и октябре этого года, он задерживался за управление транспортным средством в состоянии опьянения. По одному из материалов вступило в силу решение суда о лишении его прав на управление автомобилем», — отметили в ведомстве.
Известно, что ранее молодой человек был осужден к 2 годам условного лишения свободы за совершение ДТП, от последствий которого скончался другой водитель. Вместе с тем, по факту наезда на одного из сотрудников ДПС во время задержания следователи проводят доследственную проверку на предмет наличия в действиях задержанного преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.