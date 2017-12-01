Новосибирские полицейские раскрыли убийство мужчины с перерезанным горлом
Подозреваемый уже дал признательные показания в совершенном преступлении.
Подозреваемый уже дал признательные показания в совершенном преступлении.
В Новосибирске правоохранители раскрыли убийство, совершенное в Заельцовском районе в ночь на 24 ноября. Тогда в одной из квартир после совместной пьянки, неизвестный мужчина перерезал горло своему 43-летнему собутыльнику. От полученных травм он скончался на месте.
Оперативники смогли установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Кемеровской области, который временно проживал в Новосибирске. Он был задержан на съемной квартире в Калининском районе.
— При обыске в данной квартире были изъяты вещи, похищенные у потерпевшего — паспорт, банковская карта, сотовый телефон, кальян и другое имущество. Также изъята одежда потерпевшего и подозреваемого со следами крови. Подозреваемый уже дал признательные показания в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье — «убийство», — комментируют в МВД.