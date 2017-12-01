Новосибирские полицейские раскрыли убийство мужчины с перерезанным горлом

В Новосибирске правоохранители раскрыли убийство, совершенное в Заельцовском районе в ночь на 24 ноября. Тогда в одной из квартир после совместной пьянки, неизвестный мужчина перерезал горло своему 43-летнему собутыльнику. От полученных травм он скончался на месте.

Оперативники смогли установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Кемеровской области, который временно проживал в Новосибирске. Он был задержан на съемной квартире в Калининском районе.