В Уфе 18-летний парень сбил 12-летнего школьника
К счастью, обошлось без тяжелых последствий.
К счастью, обошлось без тяжелых последствий.
Около 18 часов 30 ноября в Деме произошло ДТП с участием юного пешехода. На пересечении улиц Магистральной и Новороссийской 18-летний уфимец за рулем «Лады Калины», сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.
— В результате наезда школьника с различными травмами доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой, — рассказали в
В столичной госавтоинспекции также напомнили о правилах поведения на дороге:
— Пешеход должен соблюдать правила перехода проезжей части, должен быть внимателен, оценивать ситуацию на дороге и скорость движения транспорта еще на тротуаре или обочине, до того, как ступить на проезжую часть — быстро движущийся автомобиль не может остановиться мгновенно. Рекомендовано носить светлую или яркую одежду и использовать светоотражающие элементы.