В Уфе 18-летний парень сбил 12-летнего школьника

Около 18 часов 30 ноября в Деме произошло ДТП с участием юного пешехода. На пересечении улиц Магистральной и Новороссийской 18-летний уфимец за рулем «Лады Калины», сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

— В результате наезда школьника с различными травмами доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой, — рассказали в пресс-службе ОГИБДД МВД России по Уфе.

В столичной госавтоинспекции также напомнили о правилах поведения на дороге: