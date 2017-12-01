В Зеленоградске по горячим следам разыскали угнанный «Мини Купер»

В полицию Зеленоградска обратилась местная жительница, которая рассказал, что со двора ее дома угнали «Мини Купер».

— По горячим следам сотрудники ГИБДД ОМВД разыскали пропавшую иномарку в одном из поселков. Машина оказалась спрятана во внутреннем дворе местного дома культуры. На место происшествия госавтоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу, — сообщили в пресс-службе УМВД.