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14:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Зеленоградске по горячим следам разыскали угнанный «Мини Купер»

В Зеленоградске полицейские по горячим следам разыскали угнанный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию Зеленоградска обратилась местная жительница, которая рассказал, что со двора ее дома угнали «Мини Купер».

— По горячим следам сотрудники ГИБДД ОМВД разыскали пропавшую иномарку в одном из поселков. Машина оказалась спрятана во внутреннем дворе местного дома культуры. На место происшествия госавтоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После проведения всех необходимых следственных действий автомобиль передадут владелице.

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