В Зеленоградске по горячим следам разыскали угнанный «Мини Купер»
В Зеленоградске полицейские по горячим следам разыскали угнанный автомобиль. Об этом сообщили в
В Зеленоградске полицейские по горячим следам разыскали угнанный автомобиль. Об этом сообщили в
В полицию Зеленоградска обратилась местная жительница, которая рассказал, что со двора ее дома угнали «Мини Купер».
— По горячим следам сотрудники ГИБДД ОМВД разыскали пропавшую иномарку в одном из поселков. Машина оказалась спрятана во внутреннем дворе местного дома культуры. На место происшествия госавтоинспекторы вызвали
Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После проведения всех необходимых следственных действий автомобиль передадут владелице.