Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Интимная пластика: три реальные истории
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
14«Мисс Вселенная — 2017»
14:41 (мск), источник: Интерфакс

Возгорание в школьной раздевалке в Екатеринбурге стало причиной эвакуации 450 человек, пострадавших нет

Екатеринбург. 1 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Верхняя одежда загорелась в раздевалке одной из школ Екатеринбурга днем в пятницу, пожарные дознаватели устанавливают виновника произошедшего, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

По данным ведомства, сработала пожарная сигнализация, и персонал школы оперативно вывел из здания учащихся и сотрудников.

«Всего были эвакуированы 450 человек. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 1 кв.м. Персонал школы потушил огонь самостоятельно.

На место происшествия выезжали две единицы техники, однако необходимости в применении пожарных сил не было, отмечается в пресс-релизе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
В Кремле поручили провести президентские выборы без скандалов
Родченков в России предлагал «взорвать ВАДА и МОК»
Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие»
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь