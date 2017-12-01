Возгорание в школьной раздевалке в Екатеринбурге стало причиной эвакуации 450 человек, пострадавших нет

По данным ведомства, сработала пожарная сигнализация, и персонал школы оперативно вывел из здания учащихся и сотрудников.

«Всего были эвакуированы 450 человек. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 1 кв.м. Персонал школы потушил огонь самостоятельно.