ГКСЭ: пистолет грабителя банка в Могилеве заклинило при выстреле

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Пистолет мужчины, который напал на отделение ОАО «Беларусбанк» в Могилеве и захватил заложников, заклинило при выстреле, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном комитете судебных экспертиз.

В настоящее время расследование ранее возбужденного уголовного дела о захвате заложников в отделении Отделение № 700/72 на улице Калиновского областного центра продолжается. Сотрудники ГКСЭ проводят необходимые экспертизы.

«На исследование поступило орудие преступления. В ходе предварительного осмотра было установлено, что по внешним признакам это точная копия пистолета Макарова с внесенными конструктивными изменениями», — сказали в комитете.

В ГКСЭ также уточнили, что пистолет злоумышленника при выстреле заклинило.

Кроме того, эксперты уже восстановили данные с жесткого диска банка, на котором находились записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделении, — его нападавший забрал с собой и умышленно повредил.

«Это существенно поможет следствию восстановить точную картину произошедшего в банке», — рассказали в ГКСЭ.

Вооруженный пистолетом 28-летний гражданин России ворвался в отделение во второй половине дня в понедельник 20 ноября. Он взял в заложники пять человек. Злоумышленника нейтрализовали правоохранители: он был ранен во время погони по городу. Впоследствии руководство Беларусбанка приняло решение поощрить работников отделения № 700/72 за мужество и профессионализм.