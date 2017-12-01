Сторож предстанет перед судом по обвинению в убийстве в Дивеевском районе Нижегородской области
Сторож предстанет перед судом по обвинению в убийстве в Дивеевском районе Нижегородской области. Об этом
Сторож предстанет перед судом по обвинению в убийстве в Дивеевском районе Нижегородской области. Об этом
По версии следствия, в ночь на 13 августа обвиняемый совместно со своим коллегой находился на дежурстве по охране пруда в с. Елизарьево. В ходе ссоры, возникшей
Уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он не признал, от дачи показаний отказался.
Обвиняемый в 2015 году был осужден по ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и назначенное судом наказание не отбыл.