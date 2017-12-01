Сторож предстанет перед судом по обвинению в убийстве в Дивеевском районе Нижегородской области

По версии следствия, в ночь на 13 августа обвиняемый совместно со своим коллегой находился на дежурстве по охране пруда в с. Елизарьево. В ходе ссоры, возникшей из-за употребления спиртных напитков, в служебном помещении обвиняемый нанес множественные удары топором по голове потерпевшего. Он нанес не менее 23 ударов. Кроме того, он отрубил потерпевшему левую руку. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался.