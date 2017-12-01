Под Омском в доме многодетной семьи взорвался газовый котёл

В рабочем посёлке Любинский взорвался газовый котёл в частном доме. Взрыв произошёл ещё две недели назад, 18 ноября, однако информация о происшествии появилась в СМИ только накануне. Любинская районная газета «Маяк» обратилась к местным жителям с просьбой помочь пострадавшей семье.

В доме по улице Почтовой живёт многодетная семья Ивановых. Родители воспитывают 10-летнего и 3-летнего сыновей и 7-летнюю дочь. Взрыв уничтожил сам газовый котёл, кухонную мебель, стиральную машину, а также интерьер прихожей с зимней одеждой и обувью членов семьи. К счастью, ни один человек не пострадал. Стены здания остались неповреждёнными. Оконные стёкла тоже уцелели.

Андрей Воронцов, мастер участка № 4 АО «Омскгазстройэксплуатация»:

— В результате обследования котла специалисты газового участка пришли к выводу, что на момент происшествия бытовой газовый котёл был исправен. Причиной выхода котла из строя послужила неправильная эксплуатация теплосети, нарушившая систему отопления, о чём составлены соответствующие документы.