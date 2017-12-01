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15:16 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском в доме многодетной семьи взорвался газовый котёл

Неравнодушные местные жители собирают для пострадавших зимнюю одежду, обувь и стулья.

В рабочем посёлке Любинский взорвался газовый котёл в частном доме. Взрыв произошёл ещё две недели назад, 18 ноября, однако информация о происшествии появилась в СМИ только накануне. Любинская районная газета «Маяк» обратилась к местным жителям с просьбой помочь пострадавшей семье.

В доме по улице Почтовой живёт многодетная семья Ивановых. Родители воспитывают 10-летнего и 3-летнего сыновей и 7-летнюю дочь. Взрыв уничтожил сам газовый котёл, кухонную мебель, стиральную машину, а также интерьер прихожей с зимней одеждой и обувью членов семьи. К счастью, ни один человек не пострадал. Стены здания остались неповреждёнными. Оконные стёкла тоже уцелели.

Андрей Воронцов, мастер участка № 4 АО «Омскгазстройэксплуатация»:

 — В результате обследования котла специалисты газового участка пришли к выводу, что на момент происшествия бытовой газовый котёл был исправен. Причиной выхода котла из строя послужила неправильная эксплуатация теплосети, нарушившая систему отопления, о чём составлены соответствующие документы.

Спасатели проверили здание и определили, что находиться в нём безопасно. Дежурная бригада вновь подключила газ. Семье есть где жить и есть на чём готовить. Но вот носить в зимние холода нечего. Газета «Маяк» обратилась к любинцам с просьбой поделиться с Ивановыми верхней одеждой и обувью для детей и взрослых, а также обеденным столом, стульями или табуретками.

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