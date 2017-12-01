Автобус съехал в кювет на Приморском шоссе, пострадала пассажирка

Как сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 1 декабря в 13:50 на 394-м километре Приморского шоссе мужчина 1968 года рождения не справился с управлением автобусом и съехал с дороги.