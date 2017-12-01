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15:16 (мск), источник: Водитель Петербурга

Автобус съехал в кювет на Приморском шоссе, пострадала пассажирка

В Курортном районе Петербурга в ДТП попал автобус маршрута № 211 с пассажирами.

Как сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 1 декабря в 13:50 на 394-м километре Приморского шоссе мужчина 1968 года рождения не справился с управлением автобусом и съехал с дороги.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате аварии пострадала одна пассажирка. Она получила легкие травмы и была госпитализирована.

«Водитель закрылся в кабине и никому не помогал», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Василий.

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