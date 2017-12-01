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17:07 (мск), источник: Интерфакс

Изъятый полицией в Петербурге у детсадовца пистолет оказался игрушечным

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Пистолет, изъятый полицейскими у воспитанника детского сада в Петербурге, оказался игрушкой, сообщили в пятницу в пресс-службе местного уполномоченного по правам ребенка.

«В отделе по делам несовершеннолетних сообщили, что изделие оказалось игрушечным. Родители мальчика пояснили, что это был подарок сыну. Тот факт, что игрушечный пистолет так похож на настоящую пневматику и ввел в заблуждение даже взрослых, объяснили высоким качеством и не менее высокой стоимостью. Он обошелся в 11 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Игрушка, которая обычно стреляет пластмассовыми пульками, была не заряжена и не представляла опасности для детей.

В пресс-служба ГУ МВД региона ранее сообщили, что в среду получили заявление от работницы детского сада на Комендантском проспекте, которая рассказала о принесенном четырехлетним ребенком в сад предмете, похожем на пистолет. «Выехавшие на место сотрудники полиции, действительно, изъяли пневматический пистолет. Полицейские провели с родителями мальчика беседу о правилах обращения с оружием и направили пистолет на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД», — сообщили в управлении.

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