Изъятый полицией в Петербурге у детсадовца пистолет оказался игрушечным

«В отделе по делам несовершеннолетних сообщили, что изделие оказалось игрушечным. Родители мальчика пояснили, что это был подарок сыну. Тот факт, что игрушечный пистолет так похож на настоящую пневматику и ввел в заблуждение даже взрослых, объяснили высоким качеством и не менее высокой стоимостью. Он обошелся в 11 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Игрушка, которая обычно стреляет пластмассовыми пульками, была не заряжена и не представляла опасности для детей.