Изъятый полицией в Петербурге у детсадовца пистолет оказался игрушечным
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Пистолет, изъятый полицейскими у воспитанника детского сада в Петербурге, оказался игрушкой, сообщили в пятницу в
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Пистолет, изъятый полицейскими у воспитанника детского сада в Петербурге, оказался игрушкой, сообщили в пятницу в
«В отделе по делам несовершеннолетних сообщили, что изделие оказалось игрушечным. Родители мальчика пояснили, что это был подарок сыну. Тот факт, что игрушечный пистолет так похож на настоящую пневматику и ввел в заблуждение даже взрослых, объяснили высоким качеством и не менее высокой стоимостью. Он обошелся в 11 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Игрушка, которая обычно стреляет пластмассовыми пульками, была не заряжена и не представляла опасности для детей.
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