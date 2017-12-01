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15:41 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске следователи заинтересовались происшествием на Вавилова

Авария на сетях может привести к уголовному делу.

Следователи начали проверку сегодняшней ситуации на ул. Вавилова, при которой один человек получил травмы.

Авария в Кировском районе Красноярска произошла сегодня около восьми часов утра. Сначала проезжую часть начал заливать кипяток, а затем в образовавшийся на дороге провал упал автомобиль Mitsubishi. Как сообщил приехавший на место происшествия глава города Сергей Ерёмин, в машине находилась беременная женщина, которую доставили в больницу. У нее сильный испуг, но никаких повреждений нет.

Следователи уточнили, что травму получил ее 40-летний муж — именно мужчина находился за рулем машины. При попытке выбраться из автомобиля он получил ожоги.

Следователи сейчас проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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