В Красноярске следователи заинтересовались происшествием на Вавилова

Следователи начали проверку сегодняшней ситуации на ул. Вавилова, при которой один человек получил травмы.

Авария в Кировском районе Красноярска произошла сегодня около восьми часов утра. Сначала проезжую часть начал заливать кипяток, а затем в образовавшийся на дороге провал упал автомобиль Mitsubishi. Как сообщил приехавший на место происшествия глава города Сергей Ерёмин, в машине находилась беременная женщина, которую доставили в больницу. У нее сильный испуг, но никаких повреждений нет.

Следователи уточнили, что травму получил ее 40-летний муж — именно мужчина находился за рулем машины. При попытке выбраться из автомобиля он получил ожоги.