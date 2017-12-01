Суд освободил из-под стражи бизнесмена, сорвавшего сроки ввода домов, строящихся в Челябинске с участием денег дольщиков
Челябинск. 1 декабря.
Челябинск. 1 декабря.
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании для Григория Чурбакова меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Он был освобожден
Сотрудники полиции задержали Г. Чурбакова 27 ноября, до настоящего времени он находился в СИЗО.
Ранее сообщалось, что от действий стройкомпаний пострадали дольщики четырех высотных домов в новом жилом микрорайоне «Яркая жизнь» на
По факту хищения следственная часть УМВД России по Челябинску возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В настоящее время установлено, что руководители ООО «Здание будущего», ООО СК «Дедал-Комид», ООО «Архитект-Про», ООО «Сервис-Проект» заключили с дольщиками договоры, но в положенные сроки дома не были построены и сданы.
Следствие считает, что деньги дольщиков были направлены на иные цели, не связанные с возведением жилых домов. Сумма причиненного ущерба будет оцениваться в ходе экспертизы.
По данным информированного источника, ущерб с каждого дома может составлять порядка 50 млн рублей.