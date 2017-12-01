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15:55 (мск), источник: Интерфакс

Суд освободил из-под стражи бизнесмена, сорвавшего сроки ввода домов, строящихся в Челябинске с участием денег дольщиков

Челябинск. 1 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Курчатовский районный суд Челябинска в пятницу отказал в удовлетворении иска следствия об аресте руководителя строительной компании, подозреваемого в мошенничестве с деньгами дольщиков, сообщила агентству «Интерфакс-Урал» консультант суда Наталья Наумова.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании для Григория Чурбакова меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Он был освобожден из-под стражи в зале суда», — уточнила Н. Наумова.

Сотрудники полиции задержали Г. Чурбакова 27 ноября, до настоящего времени он находился в СИЗО.

Ранее сообщалось, что от действий стройкомпаний пострадали дольщики четырех высотных домов в новом жилом микрорайоне «Яркая жизнь» на северо-западе города.

По факту хищения следственная часть УМВД России по Челябинску возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время установлено, что руководители ООО «Здание будущего», ООО СК «Дедал-Комид», ООО «Архитект-Про», ООО «Сервис-Проект» заключили с дольщиками договоры, но в положенные сроки дома не были построены и сданы.

Следствие считает, что деньги дольщиков были направлены на иные цели, не связанные с возведением жилых домов. Сумма причиненного ущерба будет оцениваться в ходе экспертизы.

По данным информированного источника, ущерб с каждого дома может составлять порядка 50 млн рублей.

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