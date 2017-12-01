Уфимца, устроившего пьяный дебош в самолете, осудили за хулиганство

В Уфимском районном суде РБ рассмотрели уголовное дело по обвинению 31-летнего местного жителя в хулиганстве.

5 октября мужчина устроил на борту самолета, следовавшего из Антальи в Уфу, пьяный дебош. Как он сам признался, еще перед вылетом он изрядно принял на грудь сначала в отеле, а потом и в самолете: купленную в аэропорту бутылку виски перелил в стакан из-под кофе и продолжил пьянку после взлета.

Вскоре алкоголь дал о себе знать: уфимец начал курить в салоне, матерился, угрожал людям, которые делали ему замечания, а потом принялся бродить по салону воздушного судна, угрожая безопасности полета.