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16:07 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградка отомстила бывшему мужу, исцарапав и залив краской автомобиль

В Правдинске задержали женщину, которая отомстила бывшему мужу, исцарапав и залив краской его автомобиль. Подробности семейных разборок сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Заявление в полицию принес 41-летний житель Правдинска. Он рассказал, что неизвестный повредил его «Опель Мерива». Ущерб превысил 53 тысячи рублей.

«Разбираясь в ситуации, полицейские вышли на след злоумышленницы. Подозреваемой оказалась 34-летняя бывшая супруга потерпевшего. По предварительным данным, женщина исцарапала и облила краской машину из личных неприязненных отношений к ее владельцу, который обзавелся новой семьей», —.

За умышленное повреждение имущества ревнивице грозит до 2 лет тюрьмы.

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