Калининградка отомстила бывшему мужу, исцарапав и залив краской автомобиль
В Правдинске задержали женщину, которая отомстила бывшему мужу, исцарапав и залив краской его автомобиль. Подробности семейных разборок сообщили в
В Правдинске задержали женщину, которая отомстила бывшему мужу, исцарапав и залив краской его автомобиль. Подробности семейных разборок сообщили в
Заявление в полицию принес 41-летний житель Правдинска. Он рассказал, что неизвестный повредил его «Опель Мерива». Ущерб превысил 53 тысячи рублей.
«Разбираясь в ситуации, полицейские вышли на след злоумышленницы. Подозреваемой оказалась 34-летняя бывшая супруга потерпевшего. По предварительным данным, женщина исцарапала и облила краской машину из личных неприязненных отношений к ее владельцу, который обзавелся новой семьей», —.
За умышленное повреждение имущества ревнивице грозит до 2 лет тюрьмы.