Экс-архитектор района в Башкирии стал фигурантом уголовного дела за выдачу разрешения на ввод недостроенного дома
Уфа. 1 декабря.
Уфа. 1 декабря.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2013 году архитектор, несмотря на отсутствие у застройщика ООО «Стройиндустрия» технических регламентов и проектной документации, выдал разрешение на строительство объекта.
Впоследствии компания возвела в селе Иглино трехэтажный многоквартирный дом, «допустив при его строительстве существенные нарушения». В частности, в квартирах отсутствовало электричество, не работали система водоснабжения и канализация, в здании строители не установили газовые котлы, не смонтировали вентиляционные каналы и не завершили внутреннюю отделку помещений.
«Несмотря на это, главный архитектор выдал разрешение на ввод фактически недостроенного дома в эксплуатацию», — говорится в сообщении.
Дольщики, оформившие жилье в свою собственность, сообщили о недоделках в прокуратуру.