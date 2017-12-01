Экс-архитектор района в Башкирии стал фигурантом уголовного дела за выдачу разрешения на ввод недостроенного дома

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2013 году архитектор, несмотря на отсутствие у застройщика ООО «Стройиндустрия» технических регламентов и проектной документации, выдал разрешение на строительство объекта.

Впоследствии компания возвела в селе Иглино трехэтажный многоквартирный дом, «допустив при его строительстве существенные нарушения». В частности, в квартирах отсутствовало электричество, не работали система водоснабжения и канализация, в здании строители не установили газовые котлы, не смонтировали вентиляционные каналы и не завершили внутреннюю отделку помещений.

«Несмотря на это, главный архитектор выдал разрешение на ввод фактически недостроенного дома в эксплуатацию», — говорится в сообщении.